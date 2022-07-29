Июль, 29 в 17:21

Латвийское предприятие Latvijas gāze возобновило закупки газа в России.

Об этом сообщает латвийский телеканал Latvijas Televīzija.

Глава компании Айгарс Калвитис заявил, что компания снова закупает российский газ, но расплачивается за него не рублями, а евро.

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— Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у Газпрома, потому что не можем рассчитаться с Газпромом. У нас есть другой поставщик, — рассказал Калвитис.

При этом он не указал, кто именно является поставщиком, ссылаясь на коммерческую тайну.

Как отмечает издание Delfi, за последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час газа. Глава компании Latvijas gāze уверял, что газ покупается не у Газпрома.

Стоит отметить, после полномасштабного вторжения России в Украину потоки российского газа в Латвию несколько раз прекращались. А с середины июня поставки увеличиваются.

28 июля правительство Латвии поддержало предложение Минобороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине.