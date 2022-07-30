Наложим новые санкции: Блинкен предостерег Лаврова от попыток РФ аннексировать Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров провели первый телефонный разговор с начала полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Блинкен заявил, что это был откровенный разговор с Лавровым с начала войны в Украине.
Глава Госдепа США сказал, что надавил на Кремль с целью принятия последним существенного решения относительно обмена Виктора Бута, торговца оружием из России, отбывающего 25-летний срок заключения в США на двух американцев, которых удерживает Россия – Бритни Гринер и Пола Велана.
В пятничном заявлении МИД России говорится, что Лавров настоятельно рекомендовал Блинкену, чтобы Соединенные Штаты вернулись к режиму “тихой дипломатии в отношении возможного обмена пленными без спекулятивного информационного вброса”.
Блинкен сказал, что также обсудили вопрос начала транзита украинского зерна по Черному морю, выразив надежду, что это произойдет как можно скорее. А вот в российском МИДе обвинили санкции США в усложнении вопроса.
А еще Энтони Блинкен предостерег Сергея Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии и это повлечет за собой дополнительные значительные санкции для России.
— Мир никогда не признает аннексии. Это повлечет для России дополнительные значительные расходы, если она будет продвигать свои планы, — отметил Блинкен.