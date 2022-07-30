Июль, 29 в 21:56

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкционный список против РФ, добавив к нему двух физических и четырех юридических лиц из России.

Эти следует из сайта Управления по контролю за иностранными активами Минфина США

Таким образом, с 29 июля американские санкции распространяются на гражданку России Наталью Бурлинову. Она является основателем и президентом Центра поддержки и развития общественных инициатив “Креативная дипломатия”.

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— Бурлинова описала Центр “Креативная дипломатия” как независимую по мнению и миссии организацию, но она зависит от государственного финансирования. Несмотря на попытки скрыть свои отношения с российским правительством и его спецслужбами, российские спецслужбы направляют и финансируют Бурлинову и Центр, говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда, данный центр был ранее поддержан главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме того, в санкционный список вошел Александр Ионов, который является президентом и основателем “Антиглобалистского движения России”, ООО “Ионов Трансконтиненталь” и информационное агентство Stop-Imperialism.

— По меньшей мере, с лета 2020 года Ионов сотрудничал и координировал свои действия с ФСБ для выявления социально-политических точек преткновения в Соединенных Штатах. Он оказывал поддержку обычно как денежным пожертвованиям организациям, которые, по его мнению и российским спецслужбам, могли создать социально-политические беспорядки США, — говорится в объяснении американского Минфина.

Также Александр Ионов сотрудничал с “поваром Путина” Евгением Пригожиными для распространения дезинформации, которая должна повлиять на избирательный процесс в США и усилить социально-политический раскол в Соединенных Штатах, отмечает американский Минфин.

Ранее расследование украинских исследователей из InformNapalm доказало причастность Александра Ионова к “фабрике троллей” Пригожина, способствовавшей распространению пропаганды РФ на испаноязычные страны Латинской Америки, в частности в Венесуэле.

Источник: U.S. Department of the treasury