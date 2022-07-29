США заплатят $10 млн за информацию о Пригожине и его “фабрике троллей”

Июль, 29 в 10:00

За информацию о том, как Агентство интернет-исследований (“фабрика троллей”) российского бизнесмена Евгения Пригожина влияло на ход и результат выборов в США, Госдеп объявил награду в размере до $10 млн.

В Вашингтоне предполагают, что Пригожин с сообщниками сознательно и намеренно сговорились, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам, вмешавшись в политические и избирательные процессы, включая президентские выборы 2016 года.

— Мы поощряем всех, кто имеет информацию об IRA, Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ними российских организациях и/или лицах, связанных с вмешательством в выборы в США, связаться с офисом Rewards for Justice через наш канал сообщений на основе Tor, – сообщают в госдепе.

По информации Вашингтона, еще в 2014 году российские компании начали операции по вмешательству в политическую систему США в стратегических целях — посеять раздор.

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К слову, в марте этого года Федеральное бюро расследования США снова объявило в розыск большого бенефициара путинского режима Евгения Пригожина.

Его обвиняют в сговоре в целях мошенничества, направленного против Соединенных Штатов.

Источник: Госдеп США