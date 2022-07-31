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Британский депутат требует выслать посольство РФ после призыва к казни бойцов Азову

Илья Нежигай, редактор ленты
Посольство РФ
Фото: Depositphotos

В Великобритании депутат Лейбористской партии Крис Брайант призвал британское правительство выслать из страны российское посольство после заявлений дипмиссии о повешении украинских военных из полка Азов.

Об этом Крис Брайант написал на своей странице в Twitter.

– Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву, — написал он.

Крис Брайант также обратился к главе МИД Британии Лиз Трасс (в настоящее время баллотируемой на должность премьер-министра Великобритании) с вопросом, что она планирует с этим делать.

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Отметим, что сообщение российского посольства, из-за которого разразился скандал, призвало к казни украинских воинов. Посольство написало, что военные из полка Азов “заслуживают смерти, но не расстрела, а повешения”.

Это произошло на фоне террористического акта по Еленовке на Донетчине, где российские войска 29 июля ударили по колонии, в которой находились украинские военнопленные. В результате атаки были убиты, по данным президента Владимира Зеленского, более 50 человек. В то же время Офис генпрокурора сообщал, что известно по меньшей мере о 130 раненых украинских военных в плену.

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт в Еленовке совершили российские оккупанты.

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Источник: Crhis Bryant

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