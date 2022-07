Китай объявил военные учения на фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть с визитом на Тайвань в ближайшие дни.

Об этом сообщает Washington Post, хотя в Вашингтоне его пока не подтвердили.

NEW: @JoshRogin tells @CapehartJ about reports of Speaker Pelosi plans to visit Taiwan: “Diplomatic sources confirm she is set to go and it will be on the early side of her trip within the next few days… Until she lands, things could change, but that she’s going.” #PostLive pic.twitter.com/U4HeraLy9f

