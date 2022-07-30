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Китай объявил военные учения на фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Китай объявил военные учения на фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань
Фото: Depositphotos

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть с визитом на Тайвань в ближайшие дни.

Об этом сообщает Washington Post, хотя в Вашингтоне его пока не подтвердили.

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Тем временем Китай на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань объявил о проведении военных учений вблизи острова. Они будут проходить в четырех районах Южно-Китайского моря. В частности, в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.

Издание The Straits Times также сообщает, что 30 июля Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Тайванском проливе. Маневры пройдут возле острова Пинтань в провинции Фуцзянь.

– Будут проводиться учения с боевой стрельбой, а воды возле Пинтаня (125 км от Тайваня) в Фучжоу, провинция Фуцзянь на востоке Китая, будут перекрыты с 8:00 до 21:00, – сообщили в правительстве.

На днях Китай пригрозил дать “решительный и сильный” ответ на любой визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

К слову, ни один действующий спикер Палаты представителей США не посещал Тайвань с 1997 года.

Китай регулярно протестует против визита иностранных чиновников на остров, поскольку считает его своей территорией.

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