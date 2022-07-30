Китай объявил военные учения на фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань

Июль, 30 в 10:59

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть с визитом на Тайвань в ближайшие дни.

Об этом сообщает Washington Post, хотя в Вашингтоне его пока не подтвердили.

NEW: @JoshRogin tells @CapehartJ about reports of Speaker Pelosi plans to visit Taiwan: “Diplomatic sources confirm she is set to go and it will be on the early side of her trip within the next few days… Until she lands, things could change, but that she’s going.” #PostLive pic.twitter.com/U4HeraLy9f — Washington Post Live (@PostLive) July 29, 2022

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Тем временем Китай на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань объявил о проведении военных учений вблизи острова. Они будут проходить в четырех районах Южно-Китайского моря. В частности, в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.

Издание The Straits Times также сообщает, что 30 июля Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Тайванском проливе. Маневры пройдут возле острова Пинтань в провинции Фуцзянь.

– Будут проводиться учения с боевой стрельбой, а воды возле Пинтаня (125 км от Тайваня) в Фучжоу, провинция Фуцзянь на востоке Китая, будут перекрыты с 8:00 до 21:00, – сообщили в правительстве.

На днях Китай пригрозил дать “решительный и сильный” ответ на любой визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

К слову, ни один действующий спикер Палаты представителей США не посещал Тайвань с 1997 года.

Китай регулярно протестует против визита иностранных чиновников на остров, поскольку считает его своей территорией.