Июль, 30 в 16:57

Папа Римский Франциск не исключает своего ухода с поста главы Римско-католической церкви по состоянию здоровья.

Он отметил, что в его возможной отставке “нет ничего странного”.

– Это абсолютно нормальный вариант. Это не катастрофа, вы можете менять папу, – сказал понтифик.

Папа Римский признался, что не может продолжать “передвигаться в том же ритме, что и раньше”. А во время своей поездки в Канаду в конце июля 85-летний Франциск практически не мог ходить из-за травмы колена, большинство времени он провел в инвалидном кресле.

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– Я думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями я должен экономить энергию, чтобы служить церкви или, наоборот, думать о возможности отойти в сторону, – сказал он.

Напомним, ранее Папа Франциск заявил, что хочет посетить Украину, чтобы положить конец пятимесячной полномасштабной войне, которую развязала Россия.