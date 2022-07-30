Нужны лучшие гарантии безопасности для Украины и работа гумкоридоров: Спартц о зерновом соглашении

Июль, 30 в 8:37

Член Палаты представителей США Виктория Спартц призвала Организацию Объединенных Наций прекратить так называемое зерновое соглашение, пока предоставят лучшие гарантии безопасности Украины. Конгрессвумен украинского происхождения считает, что необходимо отправить корабли в Черное море, чтобы обеспечить работу гуманитарных коридоров.

Об этом говорится в письме Виктории Спартц к генеральному секретарю ООН. По словам американской конгрессвумен, она разочарована отсутствием активной руководящей роли ООН для стабилизации ситуации в Украине.

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После ракетных ударов российской армии по Одесскому морскому торговому порту сразу после подписания соглашения возможные последствия договоренностей со страной-агрессором без механизмов контроля могут обойтись дорого Украине.

Спартц убеждена, что именно поэтому соглашение следует остановить, пока для Украины не обеспечат лучшие гарантии безопасности. Член Палаты представителей США призвала развернуть корабли ООН в Черном море для обеспечения гумкоридоров, чтобы Украина не потерпела удары по своим портам.