Июль, 31 в 16:24

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Европейский Союз должен объявить Россию страной — спонсором терроризма.

Об этом глава МИД Латвии заявил после обнародованного факта гибели десятков украинских пленных военнослужащих в оккупированной Еленовке Донецкой области, сообщает издание Politico.

Напомним, 29 июля в колонии в Еленовке, где удерживали украинских пленных, прогремел взрыв. В Генштабе ВСУ считают, что оккупанты это сделали, чтобы скрыть пытки и расстрелы, которые совершались там по приказам оккупационной администрации.

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По словам министра иностранных дел Латвии, сейчас следует называть вещи своими именами.

— Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, а ее мы всегда называли террористической организацией, — сказал Ринкевичс в интервью Politico.

Он подчеркнул, что Европе следует усилить изоляцию России и направлять Украине дополнительное вооружение.

Министр также призвал конфисковать активы российского правительства, а странам ЕС ограничить выдачу виз россиянам.

— Российское общество должно это почувствовать. Если мы осуждаем такие страны, как Иран, то Россия ничем не отличается, — сказал Ринкевич.

По словам президента Владимира Зеленского, юридическое признание России террористическим государством необходимо не как политический жест, а как эффективная защита свободного мира.

Напомним, что недавно Латвия запретила поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Такое решение стало реакцией на полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Ранее правительство Латвии запретило въезд для 102 граждан РФ на территорию Республики.