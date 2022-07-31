Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Россия напоминает ИГИЛ: Латвия призывает ЕС признать РФ спонсором терроризма

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия напоминает ИГИЛ: Латвия призывает ЕС признать РФ спонсором терроризма
Фото: Depositphotos

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Европейский Союз должен объявить Россию страной — спонсором терроризма.

Об этом глава МИД Латвии заявил после обнародованного факта гибели десятков украинских пленных военнослужащих в оккупированной Еленовке Донецкой области, сообщает издание Politico.

Напомним, 29 июля в колонии в Еленовке, где удерживали украинских пленных, прогремел взрыв. В Генштабе ВСУ считают, что оккупанты это сделали, чтобы скрыть пытки и расстрелы, которые совершались там по приказам оккупационной администрации.

Сейчас смотрят

По словам министра иностранных дел Латвии, сейчас следует называть вещи своими именами.

— Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле во многом напоминают ИГИЛ, а ее мы всегда называли террористической организацией, — сказал Ринкевичс в интервью Politico.

Он подчеркнул, что Европе следует усилить изоляцию России и направлять Украине дополнительное вооружение.

Читайте
ЕС осуждает зверства россиян: Боррель об убийстве пленных в Еленовке

Министр также призвал конфисковать активы российского правительства, а странам ЕС ограничить выдачу виз россиянам.

— Российское общество должно это почувствовать. Если мы осуждаем такие страны, как Иран, то Россия ничем не отличается, — сказал Ринкевич.

По словам президента Владимира Зеленского, юридическое признание России террористическим государством необходимо не как политический жест, а как эффективная защита свободного мира.

Читайте
Вместо пустых разговоров: Латвия призывает предоставить Украине больше HIMARS

Напомним, что недавно Латвия запретила поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Такое решение стало реакцией на полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Ранее правительство Латвии запретило въезд для 102 граждан РФ на территорию Республики.

Источник: Politico
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка