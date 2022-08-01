Август, 01 в 14:25

В первый день августа на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подешевели бензин и дизельное топливо. В то же время, стоимость автогаза не изменилась.

В частности, литр бензина марки А-95 сегодня в среднем продается по цене 7,15 злотых (56,4 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 1 августа). Накануне стоимость этого горючего составила 7,16 злотых за литр.

Средняя цена бензина марки А-98 снизилась до 7,56 злотых/литр (59,6 грн) по сравнению с 7,75 злотых за литр в воскресенье.

Сейчас смотрят

Подешевело и дизтопливо: литр в среднем можно приобрести по цене 7,44 злотых (58,6 грн). В воскресенье литр продавали по 7,46 злотых.

Стоимость премиального дизеля упала до 7,66 злотых за литр (60,4 грн) с 7,71 злотых/литр днем ранее.

В то же время за сутки не изменилась средняя цена на автогаз (LPG): литр стоит 3,26 злотых (25,7 грн).

В зависимости от воеводства, горючее могут продавать несколько дешевле или дороже средних цен по стране. Например, стоимость бензина А-95 варьируется от 6,80 злотых за литр (53,6 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве до 7,33 злотых/литр (57,8 грн) в Любушском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Малопольском воеводстве (7,19 злотых за литр, или 56,7 грн), самая высокая – в Опольском воеводстве (7,98 злотых/литр или 62,9 грн).

Литр дизтоплива меньше всего стоит в Поморском воеводстве (7,34 злотых, или 57,9 грн), а больше всего – в Варминско-Мазурском воеводстве (7,63 злотых, или 60,1 грн).

Стоимость горючего на АЗС в Украине

Цены на горючее в Украине 1 августа остаются стабильными.

В частности, стоимость бензина А-95+ в среднем сохранилась на уровне 52 грн/л, А-95 – 50,49 грн/л, А-92 – 49,65 грн/л.

Цены на дизтопливо уже несколько дней держатся на уровне 55,36 грн/л. В то же время стоимость автогаза закрепилась на 29,20 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl