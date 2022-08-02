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Китай может совершить военные провокации: Белый дом о ситуации с Тайванем

Юля Захарченко, редактор ленты
Ненсі Пелосі
Фото: Depositphotos

В Белом доме прокомментировали ситуацию с Тайванем и Китаем. В частности, США не исключают военных провокаций со стороны Китая.

— Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет полное право посетить Тайвань, — говорится в заявлении Белого дома.

В то же время Соединенные Штаты Америки считают, что Китай может совершить военные провокации возле Тайваня.

— Действия Пекина могут иметь “непреднамеренные последствия”, но спровоцировать США не получится, запугать Вашингтон не удастся, — заявили в Белом доме.

В Европейском Союзе считают, что не будет лишним готовиться к обострению ситуации между Китаем и США из-за Тайваня. Большинство европейских стран осторожны в публичных комментариях по этой теме.

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