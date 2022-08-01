Пентагон подтягивает к Тайваню авианосцы в ожидании возможного визита Пелоси – СМИ

Август, 01 в 14:02

Пентагон перемещает к Тайваню силы, в том числе атомный авианосец и большие самолеты-заправщики. Таким образом США создают воздушную подушку в преддверии возможного визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как сообщается, изначально военные выступали против визита спикера, однако теперь они готовятся на случай, если Пелоси все же решит сделать такую остановку.

Военно-морские активы США в регионе включают атомный авианосец USS Ronald Reagan, который вернулся в Южно-Китайское море после захода в порт Сингапура на прошлой неделе, десантный корабль USS Tripoli, который находится недалеко от Окинавы, и десантный корабль USS America, который передислоцирован в Сасебо, Япония.

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Далее в Тихом океане находятся авианосец USS Abraham Lincoln, десантный вертолетный док USS Essex и 36 других военных кораблей.

Три подводные лодки находятся на Гавайях и принимают участие в учениях RIMPAC, которые завершатся в четверг.

Между тем, веб-сайты отслеживания полетов показывают, что два HC-130J Combat King II – единственная специализированная платформа для эвакуации личного состава ВВС США – прибыли на Окинаву из Анкориджа. Их сопровождали несколько самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers.

Из-за угроз Китая “принять меры” для противодействия такому визиту в Восточной Азии обострилась напряженность.

Местные СМИ заявляют, что американский спикер должна прибыть в Тайвань во вторник, 2 августа, вечером.

Отмечается, что Пелоси с делегацией приземлились в Сингапуре перед рассветом 1 августа.

В понедельник днем министерство иностранных дел Сингапура опубликовало заявление, в котором говорится, что американская делегация встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном и другими высокопоставленными официальными лицами.

В министерстве заявили, что Ли приветствовал приверженность делегации “решительному участию США” в регионе, и что они “также обменялись мнениями по ключевым международным и региональным событиям, включая войну в Украине, отношения по обе стороны пролива и изменение климата”.

Город-государство является первой остановкой в ​​турне по Индо-Тихоокеанскому региону, в ходе которого Пелоси и ее сопровождающие также посетят Малайзию, Южную Корею и Японию. Спикер пока не подтверждает свои планы поехать в Тайвань.

– Если она действительно посетит Тайвань, дипломатические протоколы будут очень важны. Это будет провокационно, если Пелоси посетит президента Тайваня Цай Инвэнь в президентской канцелярии. Другими вариантами могут быть де-факто посольство США в Тайбэе или парламент, – считает Масахиро Мацумура, профессор международной политики и национальной безопасности юридического факультета Университета Святого Андрея в Осаке.

Мацумура сомневается в том, что китайская сторона готова в военном отношении к конфронтации с США. Тем не менее, Пекин ежедневно предупреждает о последствиях визита Пелоси.

В среду генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, высказался о поездке Пелоси.

– Мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасное… проведение визита, – предупредил он.

Стремительный рост напряженности в регионе застал Японию врасплох. Из двух многоцелевых эсминцев класса Izumo, которые де-факто трансформируются в легкие авианосцы, JS Izumo находится на Гавайях и принимает участие в RIMPAC, а JS Kaga находится в ремонте на верфи Куре.

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Источник: Nikkei Asia, KYODO NEWS