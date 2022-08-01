Август, 01 в 6:45

Правительство частично признанного Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и автомобильных номерных знаков.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

По его словам, решение было принято в сотрудничестве с международными партнерами.

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— В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады уберут и восстановят полную свободу передвижения, — написал Курти.

Также премьер обнародовал заявление правительства, в котором осуждается блокировка дорог и стрельба.

— Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан нашей страны, — говорится в заявлении и отмечается, что имевшие место многочисленные агрессивные действия были спровоцированы и подготовлены официальным Белградом.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO — Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022

В свою очередь верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель поприветствовал решение косовского правительства перенести на месяц замену сербских документов и автомобильных номерных знаков.

Он также подчеркнул, что все вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022

Важно сосредоточиться на всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо на их пути интеграции в ЕС, заявил Боррель.

Напомним, что войска НАТО в частично признанном Косово приведены в повышенную боевую готовность.

В МИД советуют украинцам воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что армия Косово планировала в полночь напасть на северную часть его страны,