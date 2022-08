Правительство частично признанного Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и автомобильных номерных знаков.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

По его словам, решение было принято в сотрудничестве с международными партнерами.

Также премьер обнародовал заявление правительства, в котором осуждается блокировка дорог и стрельба.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO

— Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022