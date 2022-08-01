Правительство Косово отложило на месяц замену сербских документов и номеров авто
Правительство частично признанного Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и автомобильных номерных знаков.
Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.
По его словам, решение было принято в сотрудничестве с международными партнерами.
— В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады уберут и восстановят полную свободу передвижения, — написал Курти.
Также премьер обнародовал заявление правительства, в котором осуждается блокировка дорог и стрельба.
— Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан нашей страны, — говорится в заявлении и отмечается, что имевшие место многочисленные агрессивные действия были спровоцированы и подготовлены официальным Белградом.
In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO
— Albin Kurti (@albinkurti) July 31, 2022
В свою очередь верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель поприветствовал решение косовского правительства перенести на месяц замену сербских документов и автомобильных номерных знаков.
Он также подчеркнул, что все вопросы следует решать в рамках диалога при содействии ЕС.
Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.
Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022
Важно сосредоточиться на всеобъемлющей нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо на их пути интеграции в ЕС, заявил Боррель.
Напомним, что войска НАТО в частично признанном Косово приведены в повышенную боевую готовность.
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что армия Косово планировала в полночь напасть на северную часть его страны,