Август, 01 в 12:10

Запад, похоже, ослабил усилия по ограничению торговли российской нефтью, отложив план по запрету страхования морских перевозок “черного золота”. Кроме того, в Евросоюзе разрешили некоторые международные поставки из-за опасений, что цены на нефть продолжат расти, а мировые поставки энергоресурсов сократятся.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В Европейском Союзе объявили о глобальном запрете на морское страхование судов, перевозящих нефть из РФ, еще два месяца тому назад. В ЕС планировали скоординировать свои действия с правительством Великобритании.

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В то же время Лондон до сих пор не ввел аналогичных ограничений. Участие Британии имеет решающее значение для эффективности запрета, поскольку эта страна является ключевой в индустрии морского страхования. Именно в Британии находится известнейший рынок страхования Lloyd’s of London.

Совместный запрет Лондона и Евросоюза на морское страхование судов с российской нефтью мог бы лишить Москву доступа к большей части мирового танкерного флота. В то же время официальные лица в США выразили обеспокоенность, что такой немедленный глобальный запрет на морское страхование спровоцирует рост цен, поскольку с рынка исчезнут миллионы баррелей нефти и нефтепродуктов из РФ.

Европейские и британские официальные лица в мае сообщали Financial Times, что Великобритания договорилась с ЕС о согласовании запрета на страхование нефтяных перевозок.

Однако последние санкции Лондона против России, одобренные британским парламентом в июле, запрещают страховать только суда, перевозящие российскую нефть в Британию, и то после 31 декабря. Правительство страны пообещало запретить импорт российской нефти с конца 2022 года. В то же время пока речь не идет о запрете услуг для отправки нефтяных грузов из России в другие страны.

– В настоящее время в Великобритании нет запрета на глобальные поставки российской нефти. Учитывая глобальный характер индустрии страхования, существование ограничений Евросоюза вполне может повлиять на аппетиты к поставкам российской нефти в Лондоне, — проинформировали в Lloyd’s.

В Министерстве финансов Британии, в свою очередь, сообщили, что все еще разрабатывают наилучший план действий.

– Мы готовы ввести дополнительные санкции против России и работаем вместе с нашими союзниками в необходимом темпе, чтобы гарантировать, что они могут быть реализованы с максимальным эффектом для российской экономики, – заверили в ведомстве.

Запрет Евросоюза на страхование перевозок нефти из РФ был введен 4 июня и остается в силе. Это не позволяет компаниям из ЕС оформлять новую страховку для любого судна, перевозящего российскую нефть. Существующие контракты остаются в силе до 5 декабря.

Однако Брюссель также прибег к некоторым послаблениям, изменив в конце июля ограничения в отношениях с государственными российскими компаниями. В ЕС аргументировали это опасениями по поводу глобальной энергетической безопасности.

Евросоюз, в частности, внес поправки в свои санкции, позволив европейским компаниям иметь дело с некоторыми госкомпаниями РФ, такими как Роснефть, с целью транспортировки нефти в страны, не входящие в блок.

Как сообщил FT представитель Еврокомиссии, европейским компаниям больше не будут запрещать платить таким компаниям, как Роснефть, за покупку или транспортировку сырой нефти или нефтепродуктов в третьи страны, “если эти транзакции крайне необходимы”.

В Евросоюзе уверяют, что эти меры были приняты, чтобы “избежать каких-либо потенциальных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире”.

Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты и Великобритания все еще планируют запретить морские перевозки российской нефти, включая страхование. И это произойдет еще до того, как нефтяное эмбарго ЕС полноценно заработает в декабре. Но сначала они хотят установить предельные цены на нефть.

В то же время юристы, специализирующиеся на санкциях, выразили мнение, что Евросоюз, похоже, притормозил усилия по сдерживанию глобального потока российской нефти. А среди трейдеров возникла очередная неуверенность в поддержке Британией глобального запрета страхования нефти из РФ.