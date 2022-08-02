Канада расширила санкции против России
Канада ввела дополнительные санкции против России в связи с ее незаконным и неоправданным вторжением на территорию Украины.
Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Новый пакет санкций касается 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые “причастны к бессмысленному путинскому кровопролитию, в том числе к ужасным событиям в Буче”.
– Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности в Буче, – отмечается в пресс-релизе правительства Канады.
Кроме того, Канада продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.
– Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину, – подчеркнула Мелани Жоли.