Канада расширила санкции против России

Август, 02 в 18:37

Канада ввела дополнительные санкции против России в связи с ее незаконным и неоправданным вторжением на территорию Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Новый пакет санкций касается 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые “причастны к бессмысленному путинскому кровопролитию, в том числе к ужасным событиям в Буче”.

Сейчас смотрят

– Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности в Буче, – отмечается в пресс-релизе правительства Канады.

Кроме того, Канада продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.