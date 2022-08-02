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Канада расширила санкции против России

Валентина Чорна, редактор ленты
Канада
Фото: Depositphotos

Канада ввела дополнительные санкции против России в связи с ее незаконным и неоправданным вторжением на территорию Украины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Новый пакет санкций касается 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые “причастны к бессмысленному путинскому кровопролитию, в том числе  к ужасным событиям в Буче”.

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– Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности в Буче, – отмечается в пресс-релизе правительства Канады.

Кроме того, Канада продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.

– Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину, – подчеркнула Мелани Жоли.

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