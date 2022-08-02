Кремль может использовать балканский конфликт для разжигания войны в Европе — эксперт

Август, 02 в 14:01

Балканский конфликт является отличным полем для использования Россией этой ситуации с целью разжигания войны в центре Европы.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила эксперт-балканист Мария Гелетей.

— Это замечательное поле для использования Россией этой ситуации, потому что Россия использует любые маленькие беспорядки на Балканах: она использовала ситуацию в Македонии, которая случилась несколько месяцев назад, она использует Косово. Если посмотреть на западные и украинские медиа, у нас есть обычное упоминание о ситуации, а у россиян — возгласы о том, что там начинается еще одна линия фронта и начинается война. Хотя мы не видели войны, мы видели обычное противостояние, обычный протест, — сказала Гелетей.

Она считает, что конфликт между Сербией и Косово может перерасти в военное противостояние, поэтому косовская сторона после консультации с западными партнерами пошла на уступки. Вместе с тем, при столкновениях более серьезного характера в ситуацию вмешается контингент KFOR, который находится в Косово.

Сейчас смотрят

— Они не вмешивались в эту ситуацию, которая возникла в эти дни, потому что не было оснований. Они наблюдали за ней. Но если будет развиваться серьезнее, они будут вмешиваться. И это убережет по крайней мере Косово от такой войны. Но может быть другая страна на Балканах, это Босния и Герцеговина, она тоже очень чувствительна к конфликтам, она очень разделена, — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что эту ситуацию Россия тоже может использовать для того, чтобы разжечь войну в центре Европы, и тогда европейцам будет сложно одновременно поддерживать Украину и Балканы.

Напомним, 31 июля сербские СМИ писали о звуках сирен в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово. Сирены работали около часа. Жителей призвали не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В понедельник, 1 августа, правительство Косово обвинило Сербию в попытке дестабилизировать страну, отправив протестующих к своим границам.