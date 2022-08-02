Несмотря на угрозы КНР и предостережения США: Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня

Август, 02 в 8:54

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань 2 августа, несмотря на угрозы Китая о военном вмешательстве в случае ее визита и предостережения Белого дома относительно опасности поездки.

СМИ сообщают, что ее самолет приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22.30 по местному времени (17.30 по Киеву).

Пелоси остановится на ночь в отеле Grand Hyatt. Утром 3 августа в законодательном совете состоится ее встреча с руководством Тайваня, в том числе с лидером правительства Цай Инвэнь.

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В свою очередь армия Тайваня усилила боеготовность с 8.00 2 августа — 12.00 4 августа (по местному времени), а армия КНР продолжила учения в регионе.

Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, сейчас уровень боеготовности остается “в обычной боевой готовности”. Его могут соответствующим образом скорректировать в случае угрозы со стороны армии КНР.

Напомним, что 30 июля конгрессвумен США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии, сообщив накануне, что хочет продемонстрировать поддержку Тайваню.

Пелоси является давним критиком коммунистического режима Китая, неоднократно осуждала политику Пекина в области прав человека, встречалась с диссидентами, выражала поддержку продемократическим протестам в КНР.

Американские военные выступали против визита Нэнси Пелоси на Тайвань, опасаясь, что Китай может сбить ее самолет. Также США не исключают военных провокаций со стороны Китая.

Источник: ETtoday