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В неудовлетворительном состоянии: Испания не передаст Украине танки Leopard

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В неудовлетворительном состоянии: Испания не передаст Украине танки Leopard
Фото: Depositphotos

Испания не будет передавать Украине танки Leopard ввиду их плохого состояния.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

— Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, много лет не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украине, потому что они находятся в абсолютно непригодном состоянии, — отметила она.

По словам министра обороны, проводились соответствующие испытания, показавшие, что танки сейчас в состоянии, в котором их нельзя использовать.

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– Мы не можем их предоставить, это будет риск для людей, – добавила Роблес.

В июле стало известно, что правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113, состоящих на вооружении испанской армии. Для того чтобы произошла передача тяжелого вооружения Украине, нужно было разрешение США и Германии.

До этого Испания передавала для ВСУ боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение.

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