Подорожали почти все виды горючего: цены на АЗС в Польше 2 августа
Во вторник, 2 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подорожали практически все виды топлива, кроме бензина марки А-95.
Так, литр бензина А-95 сегодня в среднем стоит 7,13 злотых (56,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 2 августа). Это дешевле, чем накануне, когда это горючее продавали по цене 7,15 злотых за литр.
В то же время выросла средняя стоимость бензина марки А-98 – до 7,59 злотых/литр (59,9 грн) с 7,56 злотых за литр днем ранее.
Литр дизтоплива также подорожал – до 7,46 злотых (58,9 грн) с 7,44 злотых в понедельник.
Стоимость премиального дизеля повысилась до 7,69 злотых за литр (60,7 грн). Накануне его продавали на АЗС по средней цене 7,66 злотых/литр.
Автогаз (LPG) сегодня в среднем стоит 3,27 злотых/литр (25,8 грн). Это немного больше, чем в понедельник (было 3,26 злотых за литр).
Стоимость горючего несколько отличается в зависимости от воеводства. В частности, бензин А-95 дешевле всего можно приобрести на АЗС в Варминско-Мазурском воеводстве (6,36 злотых/литр, или 50,2 грн). Дороже всего его продают в Любушском воеводстве (7,34 злотых/литр, или 57,97 грн).
Стоимость бензина А-98 колеблется от 7,07 злотых за литр (55,8 грн) в Малопольском воеводстве до 7,94 злотых/литр (62,7 грн) в Опольском воеводстве.
Самые низкие цены на дизтопливо в Поморском воеводстве (7,34 злотых за литр, или 57,97 грн), а самые высокие – в Силезском воеводстве (7,72 злотых/литр, или 60,97 грн).
Цены на АЗС в Украине
Цены на горючее в Украине 2 августа снизились. К примеру, бензин категории А-95 подешевел на 44 копейки и в среднем стоит 50,05 грн/л.
Бензин А-92 подешевел на 22 копейки и стоит 49,42 грн/л.
Средняя стоимость дизтоплива составляет 54,63 грн/л (подешевела на 72 копейки).
Источник: AutoCentrum.pl
Фото: AutoCentrum.pl