Август, 02 в 15:00

Во вторник, 2 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подорожали практически все виды топлива, кроме бензина марки А-95.

Так, литр бензина А-95 сегодня в среднем стоит 7,13 злотых (56,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 2 августа). Это дешевле, чем накануне, когда это горючее продавали по цене 7,15 злотых за литр.

В то же время выросла средняя стоимость бензина марки А-98 – до 7,59 злотых/литр (59,9 грн) с 7,56 злотых за литр днем ранее.

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Литр дизтоплива также подорожал – до 7,46 злотых (58,9 грн) с 7,44 злотых в понедельник.

Стоимость премиального дизеля повысилась до 7,69 злотых за литр (60,7 грн). Накануне его продавали на АЗС по средней цене 7,66 злотых/литр.

Автогаз (LPG) сегодня в среднем стоит 3,27 злотых/литр (25,8 грн). Это немного больше, чем в понедельник (было 3,26 злотых за литр).

Стоимость горючего несколько отличается в зависимости от воеводства. В частности, бензин А-95 дешевле всего можно приобрести на АЗС в Варминско-Мазурском воеводстве (6,36 злотых/литр, или 50,2 грн). Дороже всего его продают в Любушском воеводстве (7,34 злотых/литр, или 57,97 грн).

Стоимость бензина А-98 колеблется от 7,07 злотых за литр (55,8 грн) в Малопольском воеводстве до 7,94 злотых/литр (62,7 грн) в Опольском воеводстве.

Самые низкие цены на дизтопливо в Поморском воеводстве (7,34 злотых за литр, или 57,97 грн), а самые высокие – в Силезском воеводстве (7,72 злотых/литр, или 60,97 грн).

Цены на АЗС в Украине

Цены на горючее в Украине 2 августа снизились. К примеру, бензин категории А-95 подешевел на 44 копейки и в среднем стоит 50,05 грн/л.

Бензин А-92 подешевел на 22 копейки и стоит 49,42 грн/л.

Средняя стоимость дизтоплива составляет 54,63 грн/л (подешевела на 72 копейки).

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl