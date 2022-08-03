Август, 03 в 15:11

В среду, 3 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подешевел бензин марки А-98, а также упала цена на дизтопливо и премиальный дизель.

Минимально подорожал литр бензина А-95 — 7,14 злотых (56,6 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 3 августа). Накануне это горючее продавали по цене 7,13 злотых за литр.

Бензин марки А-98 сегодня в среднем можно приобрести за 7,55 злотых/литр (59,9 грн), хотя вчера его цена составляла 7,59 злотых за литр.

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Литр дизтоплива стоит 7,44 злотых (59 грн), во вторник цена была немного выше – 7,46 злотых.

Стоимость премиального дизеля снизилась до 7,66 злотых за литр (60,8 грн). Накануне его продавали на АЗС за 7,69 зл/литр.

В то же время за сутки не изменилась стоимость автогаза (LPG) – 3,27 злотых/литр (25,9 грн).

Стоимость горючего немного отличается в зависимости от воеводства.

В частности, бензин А-95 дешевле всего можно приобрести на АЗС в Варминско-Мазурском воеводстве (6,47 злотых/литр, или 51,3 грн). Дороже всего его продают в Подкарпатском воеводстве (7,38 злотых/литр, или 58,27 грн).

Стоимость бензина А-98 колеблется от 7,02 злотых за литр (55,7 грн) в Малопольском воеводстве до 7,90 злотых/литр (62,7 грн) в Опольском воеводстве.

Самые низкие цены на дизтопливо в Подкарпатском воеводстве (7,15 злотых за литр, или 56,77 грн), а самые высокие – в Силезском воеводстве (7,70 злотых/литр, или 61,13 грн).

Цены на АЗС в Украине

Цены на топливо в Украине 3 августа почти не изменились. Средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках сегодня – 50,15 грн/л. То есть горючее этой марки за сутки подорожало на 10 копеек.

А бензин А-92 подешевел на 31 копейку – до 49,11 грн/л.

Дизельное топливо на украинских АЗС можно приобрести на 7 копеек дешевле, чем вчера – за 54,70 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl