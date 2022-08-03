Август, 03 в 20:31

Канцлер Казначейства Великобритании Надхим Захави поддерживает новый пакет экспортного финансирования в размере 3 млрд фунтов стерлингов (€3,6 млрд), направленных на укрепление украинских Вооруженных сил в борьбе с РФ и будущее восстановление страны.

Об этом сообщает Sky News, отмечая, что Захави обратился к коллегам из кабинета министров, предложив временную поддержку кредитных линий, позволяющих британским экспортерам помочь защитить и восстановить Украину.

По информации издания, Захави сообщил министру международной торговли Энн-Мари Тревелян, что он поддерживает запрос на кредитные линии, предоставленные UK Export Finance (UKEF).

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В письме к Тревелян и копиям в Минобороны, МИД и на Даунинг-стрит Захави отметил, что считает “важным, чтобы Британия продолжали поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировали веру в будущее Украины”.

Источник в британском парламенте сообщил, что Захави играл активную роль в продвижении соглашения с момента вступления в должность несколько недель назад.

Официальной информации о предоставлении кредита пока нет.

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Кредитные линии UKEF составляют до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования военных контрактов, определенных украинским правительством, а остальные 700 млн фунтов стерлингов предназначены для проектов реконструкции.

Инсайдеры предположили, что такие компании, как BAE Systems и Babcock International, вероятно, будут среди подписавших индивидуальные контракты с UKEF.