Демонстрация непоколебимой поддержки: Пелоси встретилась с президентом Тайваня
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими законодателями.
Цай Инвэнь наградила Пелоси правительственной медалью Орден Благоприятных Облаков за вклад в развитие американо-тайваньских отношений. По ее словам, этот орден является символом дружбы США и Тайваня.
– История Тайваня вдохновляет всех свободолюбивых людей. Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы ясно дать понять — мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и очень гордимся дружбой с этой страной. Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, — сказала Пелоси.
Также спикер Палаты представителей США добавила, что новое законодательство США, направленное на усиление американской индустрии чипов для конкуренции с Китаем, предусматривает больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня.
Кроме того, Пелоси посетила парламент Тайваня, где провела открытую встречу с вице-спикером Цай Чи-Чханом.
Со своей стороны Цай Инвэнь поблагодарила американскую делегацию за визит при таких сложных обстоятельствах и за демонстрацию непоколебимой поддержки.
2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.
Пелоси отметила, что ее визит на остров – это часть турне по странам Индо-Тихоокеанского региона.
Отметим, что официальные китайские лица выступили с рядом предупреждений по поводу этого визита и угрожали США вопиющими политическими последствиями.
Но в Белом доме заявили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и любой другой американский политик.
Источник: Washington Post, The Guardian