Август, 03 в 9:00

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими законодателями.

Цай Инвэнь наградила Пелоси правительственной медалью Орден Благоприятных Облаков за вклад в развитие американо-тайваньских отношений. По ее словам, этот орден является символом дружбы США и Тайваня.

– История Тайваня вдохновляет всех свободолюбивых людей. Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы ясно дать понять — мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и очень гордимся дружбой с этой страной. Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, — сказала Пелоси.

Также спикер Палаты представителей США добавила, что новое законодательство США, направленное на усиление американской индустрии чипов для конкуренции с Китаем, предусматривает больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня.

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Кроме того, Пелоси посетила парламент Тайваня, где провела открытую встречу с вице-спикером Цай Чи-Чханом.

Со своей стороны Цай Инвэнь поблагодарила американскую делегацию за визит при таких сложных обстоятельствах и за демонстрацию непоколебимой поддержки.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Пелоси отметила, что ее визит на остров – это часть турне по странам Индо-Тихоокеанского региона.

Отметим, что официальные китайские лица выступили с рядом предупреждений по поводу этого визита и угрожали США вопиющими политическими последствиями.

Но в Белом доме заявили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и любой другой американский политик.

Источник: Washington Post, The Guardian