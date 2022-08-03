Август, 03 в 20:52

Эстония намерена предложить странам-членам Европейского Союза запретить выдавать туристические визы гражданам России из-за полномасштабной войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после переговоров в Киеве. По словам Рейнсалу, нужно добиться консенсуса для запрета выдачи туристических виз россиянам на уровне ЕС.

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– Важно рассмотреть этот вопрос, поскольку война продолжается. Из-за нее российские войска совершают геноцид в Украине, — заявил глава МИД Эстонии.

По его мнению, нужно помнить об ответственности граждан России, из-за пассивности которых до сих пор происходит геноцид в Европе. Рейнсалу отметил, чуть ли не каждый день в Украине гибнут мирные жители, среди которых дети, из-за ракетных ударов российской армии. Поэтому будет неприемлемо, если россияне будут ездить на территорию стран ЕС для туризма.