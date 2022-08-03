Август, 03 в 18:57

Фонд помощи армии Вернись живым и турецкая компания Baykar, производящая ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, объявили о сотрудничестве. Об этом говорится на сайте фонда.

В среду, 3 августа, в Стамбуле директора организаций Халук Байрактар ​​и Тарас Чмут подписали меморандум о дальнейшем партнерстве.

По словам Чмута, фонд выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами.

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— Отныне не только государство — игрок на международном уровне вооружения страны, но и такие фонды, как наш. И мы готовы к этому приобщаться и подставлять плечо поддержки государству, в частности, изделиям военного назначения, — сказал он.

Директор компании Baykar отметил, что обеим организациям “есть что друг другу дать в этом сотрудничестве”.

— Наше развитие и культура, ориентированная на людей, которые играют ведущую роль в помощи Украине и фонду Вернись живым. Нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве, мы уверены в том, что совместными усилиями выйдем на новые горизонты в первую очередь демонстрации человечности и победы Украины, — заявил Байрактар.

Все подробности будущего сотрудничества не раскрывают. В настоящее время сообщили, что партнеры пришли к соглашению о внедрении лучших практик и международных стандартов для развития сотрудничества и привлечения других представителей к такому сотрудничеству.

Также фонд и компания подчеркнули, что планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

Источник: Вернись живым

Фото: Вернись живым