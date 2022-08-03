Август, 03 в 7:11

Официальный Пекин приостановил импорт более 2000 из примерно 3200 продуктов питания с Тайваня из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Отмечается, что Пекин давно наказывает другие страны за поведение, которое ему не нравится, отрезая их от своего рынка, и широко использует такие рычаги против Тайваня.

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— В прошлом Китай наносил удары по отдельным продуктам из первичного сектора: фрукты или рыба, — таким образом ограничивалось общее макроэкономическое воздействие на Тайвань. Но теперь Китай нацелен на обработанные продукты питания, что дает ему огромные возможности для вымогательства. Наверное, это только начало, — сказал Цзю Чуй-чэн, заместитель главы Совета по материковым делам Тайваня.

Импорт, который Пекин приостановил, теперь охватывает 35 категорий, включая рыбу и морепродукты, пищевые масла, цитрусовые, печенье и выпечку, что ударило по производителям лапши быстрого приготовления, соевого соуса и замороженных продуктов.

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Таможенная администрация Китая на своем веб-сайте уточнила, что импорт приостановлен для тех тайваньских компаний, которые якобы не прошли регистрацию в соответствии с новыми правилами.

В начале 2021 года Китай запретил тайваньские ананасы.

Financial Times отмечает, что Китай является важным экспортным рынком для сельскохозяйственной и рыбной продукции из Тайваня, но при этом объем поставок составляет всего 200 млн долларов в год, что составляет небольшую долю от общего объема тайваньского экспорта в Китай.

В 2020 году Тайвань импортировал 5,7 млн ​​метрических тонн песка и гравия, из которых более 90% поступило из Китая. Островное государство столкнулось с нехваткой песка во времена быстрого экономического роста, поскольку стремилось ограничить ущерб своей окружающей среде.

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Тайваньские официальные лица заявили, что потенциальный ущерб от приостановки торговли с Китаем будет значительным.

Правительство Тайваня заявило, что поможет компаниям завершить регистрацию, но добавило, что не надеется, что это приведет к отмене китайских санкций.