Август, 03 в 13:26

Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, избегать полетов в воздушном пространстве вокруг Тайваня, где он проводит военные учения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно официальному уведомлению правительства Китая, шесть областей воздушного пространства вокруг Тайваня обозначены как опасные зоны.

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Полеты будут ограничены с 12.00 4 августа до 12.00 7 августа.

Напомним, что накануне в столицу Тайваня прилетела спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за 25 лет. Но ее визит осудил официальный Пекин.

Китай считает островное государство частью своей страны. И Тайвань остается самым чувствительным вопросом в отношениях между США и Китаем.

Что касается полетов вокруг Тайваня, то китайская компания Xiamen Airlines Co. объявила о корректировке нескольких рейсов.

Пилотам Cathay Pacific Airways Ltd. было рекомендовано иметь запас топлива на 30 минут для возможного изменения маршрута на Тайване.

Korean Air также планирует перенаправить некоторые из своих рейсов в Южную Азию, чтобы избежать воздушного пространства Тайваня во время военных учений Китая.

Японский перевозчик ANA Holdings Inc. меняет маршруты полетов на Тайвань. При этом ANA и Japan Airlines Co. заявили, что рейсы на Тайвань и обратно будут осуществляться.

Asiana Airlines, еще одна крупная корейская авиакомпания, пока не внесла никаких изменений в свои полеты.

Тайваньское морское бюро также предупредило суда, чтобы они избегали районов, где будут проходить учения.