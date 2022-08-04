Август, 03 в 21:34

В Италии арестовали имущество 63-летнего российского архитектора Ланфранка Чирилло, которого называют создателем дворца главы Кремля Владимира Путина. Он находится под следствием из-за того, что не задекларировал доход в размере десятков миллионов евро с 2013 до 2019 годов.

Финансовая гвардия Италии арестовала имущество на сумму €141 млн — недвижимость, вертолет, банковские счета, драгоценности, произведения искусства известных авторов и другие предметы роскоши, находившиеся в собственности бизнесмена.

Чирилло раньше жил в России. По словам архитектора, он реализовал на территории России несколько важных проектов, добавив “лучшие образцы итальянского мастерства в дома многих влиятельных людей”.

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В 2014 году указом президента Владимира Путина Ланфранко Чирилло получил российское гражданство. Правоохранители провели обыски на четырех виллах архитектора в Италии.

В феврале в Италии прокуратура выдала ордер на арест бизнесмена. Тогда у архитектора изъяли вертолет Eurocopter EC130 стоимостью €2 млн и 143 произведения искусства. Среди них картины величайшего художника Пабло Пикассо и других.