Август, 03 в 17:50

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил в поддержку продления срока службы последних атомных электростанций в стране.

Он уточнил, что это “имеет смысл” из-за сокращения поставок газа из России, что повышает перспективу энергетического кризиса этой зимой.

По данным Spiegel, три станции, которые планируют закрыть в конце этого года, составляют лишь небольшую часть общей электроэнергетической мощности Германии.

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– Но все равно может иметь смысл разрешить им работать дольше, – отметил он.

Шольц отмечает, что власти сделают выводы на основе стресс-теста немецкой электроэнергетической системы, который сейчас проводится, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Канцлер добавил, что немецкие газохранилища заполнены лучше, чем в прошлые годы, а также сказал, что запланированные новые терминалы сжиженного газа должны заработать с конца года, что значительно улучшит возможности Германии по импорту газа вне зависимости от действий России.

Вопрос продолжения эксплуатации Германией атомных электростанций стал яблоком раздора между тремя партиями правящей коалиции.

Так, партия свободных демократов хочет, чтобы АЭС работали дольше. Социал-демократы Шольца и Зеленые – выступили против.

Однако канцлер считает, что правительство переосмыслило происходящее. По его словам, некоторые германские земли, к примеру, Бавария, вероятно должны будут разрешить своим атомным станциям работать дольше, потому что они отстали в строительстве ветровых электростанций и новых электросетей.

Сообщается, что Германия также экспортирует электроэнергию во Францию, которой пришлось отключить несколько своих атомных электростанций по техническим причинам. В ФРГ считают это важным вкладом в европейскую солидарность.

В прошлом году Германия закрыла сразу три из шести своих АЭС.

Там собирались прекратить работу остальных станций к концу этого года – это решение было принято еще при Ангеле Меркель, после того, как на японской Фукусиме произошла авария в результате мощного землетрясения в 2011 году.