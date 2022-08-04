Август, 04 в 14:44

В четверг, 4 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше снизились цены на все виды горючего – бензин, дизельное топливо и автогаз.

В частности, бензин марки А-95 водители могут приобрести по средней цене 7,11 злотых за литр (56,4 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 4 августа). Накануне литр этого горючего стоил 7,14 злотых.

Средняя стоимость бензина марки А-98 снизилась до 7,53 злотых/литр (59,8 грн) с 7,55 злотых/литр в среду.

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Упали цены и на дизтопливо: на польских АЗС его сегодня в среднем продают по цене 7,37 злотых/литр (58,5 грн) по сравнению с 7,44 злотых/литр днем ранее.

Премиальный дизель сегодня стоит 7,65 злотых за литр (60,7 грн). Это немного дешевле, чем накануне (было 7,66 злотых).

Литр автогаза (LPG) в среднем по стране стоит 3,26 злотых (25,9 грн). В среду автогаз продавали по цене 3,27 злотых/литр.

Цены на горючее в Польше не одинаковы в разных воеводствах. Например, бензин А-95 дешевле всего стоит в Варминско-Мазурском воеводстве (6,47 злотых за литр, или 51,4 грн), а дороже всего – в Любушском воеводстве (7,44 злотых/литр, или 59,1 грн).

Стоимость бензина А-98 колеблется от 6,95 злотых за литр (55,2 грн) в Малопольском воеводстве до 7,86 злотых/литр (62,4 грн) в Опольском воеводстве.

Цены на литр дизтоплива самые низкие в Свентокшиском воеводстве (6,46 злотых, или 51,3 грн), а самые высокие – в Силезском воеводстве (7,68 злотых, или 60,96 грн).

Сколько стоит топливо в Украине.

Цены на горючее в Украине 4 августа также демонстрируют понижение. В частности, бензин марки А-95 сегодня подешевел на 8 копеек – до 50,07 грн/л.

Стоимость бензина А-92 упала еще на 35 копеек: его продают в среднем по 48,76 грн/л.

Дизельное топливо подешевело на 27 копеек – до 54,43 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl