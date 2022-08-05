Август, 05 в 14:32

В пятницу, 5 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше продолжили снижаться цены на бензин и дизельное топливо.

В частности, бензин марки А-95 подешевел до 7,08 злотых за литр (55,8 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 5 августа). В четверг это горючее продавали по средней цене 7,11 злотых/литр.

Стал дешевле и литр бензина А-98: на польских АЗС его сегодня продают в среднем по 7,47 злотых/литр (58,9 грн). Накануне его стоимость составляла 7,53 злотых/литр.

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Средняя стоимость дизтоплива снизилась до 7,32 злотых за литр (57,7 грн) по сравнению с 7,37 злотых/литр днем ранее.

Литр премиального дизеля стоит 7,62 злотых (60,1 грн). В четверг водители покупали его в среднем по 7,65 злотых.

В то же время, несколько выросла средняя стоимость автогаза (LPG) – до 3,27 злотых/литр (25,8 грн) с 3,26 злотых/литр накануне.

Цены на АЗС не одинаковы в разных воеводствах Польши. К примеру, стоимость бензина А-95 варьируется от 6,47 злотых за литр (51 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве до 7,30 злотых/литр (57,5 грн) в Подкарпатском воеводстве.

Бензин марки А-98 дешевле всего продают в Малопольском воеводстве (6,88 злотых/литр, или 54,2 грн), а дороже всего – в Подкарпатском воеводстве (7,89 злотых за литр, или 62,2 грн).

Цены на дизтопливо самые низкие в Свентокшиском воеводстве (6,46 злотых за литр, или 50,9 грн), а самые высокие – в Силезском воеводстве (7,60 злотых/литр, или 59,9 грн).

Цены на АЗС в Украине

Средние цены на горючее в Украине стабилизировались. Стоимость бензина марки А-95 остановилась на отметке 50,07 грн/л.

Бензин А-92, как и вчера, стоит в среднем 48,76 грн/л. Дизтопливо на АЗС продается по 54,42 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl