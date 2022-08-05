Израиль нанес удар по сектору Газа: ликвидирован один из лидеров “Исламского джихада”

Август, 05 в 19:31

Армия Израиля в пятницу, 5 августа, начала военную операцию Рассвет против террористической организации “Исламский джихад” в секторе Газа.

Минобороны Израиля сообщил, что в результате ударов ЦАХАЛ ликвидировал члена террористической организации “Исламский джихад”.

— ЦАХАЛ атаковал объекты палестинской террористической организации “Исламский джихад”. Военные самолеты ЦАХАЛа ликвидировали высокопоставленного члена палестинской организации “Исламский джихад” Тайсира Джабари, командующего северным регионом сектора Газа, — говорится в сообщении Минобороны Израиля.

Также, по информации израильского ведомства, было разгромлено около 10 террористов организации. Кроме того, были атакованы военные базы и здания, которые использовались оперативниками организации.

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Джабари занимал несколько должностей в организации, включая руководителя операций. В Минобороны Израиля заявили, что ему доверяли принятие многих решений и попытки совершить многие террористические атаки против жителей Израиля.

На данный момент израильская армия наносит удары по объектам в секторе Газа. В радиусе 80 км в израильском тылу объявлена ​​”особая ситуация” для предоставления властям больших полномочий в отношении гражданского населения с целью его защиты.

Агентство Associated Press пишет, что удары Израиля “рискуют разжечь еще одну войну” на территории, находящейся под властью исламской боевой группировки ХАМАС и являющейся домом для около 2 млн палестинцев.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что четыре человека погибли, в том числе пятилетняя девочка, и по меньшей мере 15 ранены. “Исламский джихад” подтвердил, что армия Израиля убила Тайсира аль-Джабари.

Ранее на этой неделе Израиль закрыл дороги вокруг Газы и направил подкрепление к границе.

Между Израилем и ХАМАСом вспыхивали четыре войны и несколько меньших столкновений за последние 15 лет, когда группировка захватила власть в прибрежной полосе. Последняя война произошла в мае 2021 года, и напряжение снова возросло в начале этого года после волны атак внутри Израиля, почти ежедневных военных операций на Западном берегу реки Иордан и напряженности в Иерусалиме.

В пятницу, 29 июля, министр обороны Израиля Бенни Ганц посетил общины вблизи Газы, заявив, что власти готовят “действия, которые устранят угрозу из этого региона”, не прибегая к подробностям.

Лидер “Исламского джихада” Зиад аль-Нахалах, выступая на телеканале al-Mayadeen из Ирана, сказал, что они “приступают к борьбе, и бойцы палестинского сопротивления должны объединиться, чтобы противостоять этой агрессии”. Он сказал, что в противостоянии “не будет красных линий”, и возложил вину за насилие на Израиль.

Представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил, что “израильский враг, начавший эскалацию против Газы и совершивший новое преступление, должен заплатить цену и нести за это полную ответственность”.

“Исламский джихад” меньше ХАМАСа, но в основном разделяет его идеологию. Обе группы выступают против существования Израиля и в течение многих лет совершили множество нападений с летальными исходами, включая ракетные обстрелы южного Израиля.

Непонятно, насколько ХАМАС контролирует “Исламский джихад”, однако Израиль возлагает ответственность на ХАМАС за все осуществленные из Газы нападения.