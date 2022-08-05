Скандал с выставкой в Германии: местные власти запретили показывать уничтоженную в Украине технику РФ

Август, 05 в 8:59

В Германии два музейных оператора планируют выставить разбитую в ходе боев в Украине российскую военную технику, но Берлин не принимает их заявку.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который покидает свой пост, возмутился отказом и обратился к мэру Берлина.

Сообщается, что перед посольством России в Берлине хотели выставить обломки российского танка с сопровождающей выставкой до 11 сентября. Инициаторы рассматривали экспонаты как политическое просвещение о российской агрессии и как четкий политический сигнал солидарности с Украиной.

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Местные власти сказали инициаторам выставки, что “вероятно, люди погибли в уничтоженной военной технике, и поэтому ее выставка неуместна”. Также там отметили, что запланированная акция затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

Мельник назвал отказ “настоящим скандалом” и обратился к мэру Берлина Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить “это странное решение” и разрешить выставку в Берлине.

— Это будет означать настоящую солидарность с Украиной, – добавил Мельник.

Источник: Tagesspiegel