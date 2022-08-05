Визит Пелоси на Тайвань бросил тень на способность Си Цзиньпина действовать решительно – эксперт

Август, 05 в 14:42

В Пекине не забудут о визите на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, однако вряд ли Китай будет развить этот конфликт именно силовым путем, заявил в эфире телемарафона эксперт аналитического центра Украинского института будущего Илия Куса.

– Я думаю, что после 7 августа (именно до этой даты КНР будет проводить военные учения у Тайваня, – Ред.) наступит пауза. Вряд ли китайцы будут развивать эту историю именно силовым путем. Но, безусловно, этот визит в Пекине не забудут, поскольку это произошло перед съездом верхушки Компартии КНР, на котором должны решаться очень важные для Си Цзиньпина кадровые назначения и вообще его политическое будущее, — обяъснил он.

Эксперт напомнил, что осенью будет съезд партии, на котором Си Цзиньпин планирует переизбраться на третий срок, несмотря на традиции, которые он хочет нарушить.

А для этого, по его словам, лидеру Китая следует заручиться поддержкой членов партии и политбюро.

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– И в таком контексте эта история очень плохо смотрится. Поскольку США своим визитом показали, что Китай силовым путем отреагировать не может, и таким образом бросили тень на способность Си Цзиньпина действовать решительно и жестко, – подчеркнул Куса.

По его мнению, именно после осеннего съезда Компартии Китая будет ясно, как будет развиваться конфликт.

– Если позиции Си Цзиньпина закрепятся, тогда Китай будет действовать более решительно и может даже усилить санкции или частично торговую блокаду. То есть сейчас история с Тайванем находится в стадии эскалации, а не наоборот, – прогнозирует эксперт.

Накануне после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал военные учения и выпустил в направлении острова около десятка баллистических ракет.