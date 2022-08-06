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Факты / Мир / Мировые новости

Израиль продлит на неделю операцию Рассвет, удары по сектору Газы продолжаются

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сектор Гази
Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля заявила, что операция Рассвет в секторе Газа продлится неделю. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что пока не ведутся переговоры по прекращению обстрелов.

С полудня пятницы, 6 августа, по Израилю было выпущено более 200 ракет из сектора Газа. Израильские военные говорят, что система противоракетной обороны Железный купол продемонстрировала 95% показатель успешности перехвата снарядов, выпущенных в сторону израильских городов террористическими группами из Газы.

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Спикер армии Израиля Ран Кочав сказал, что около 30 ракет, выпущенных террористами, не пересекли границу с Израилем и упали в анклаве.

Накануне армия Израиля заявила о ликвидации Тайсира Джабари — одного из главарей террористической организации “Исламский джихад”. По словам Кочава, “Джабари не являлся конечной мишенью в “Исламском джихаде”, имея в виду высших командиров одной из террористических группировок, убитых во время удара ЦАХАЛ в пятницу.

В ходе более 30 воздушных атак ВВС Израиля уничтожили 30 целей и 40 объектов террористов, в том числе пять пусковых ракетных площадок, шесть складов и мастерских по производству ракет, а также пункты наблюдения.

Известно, что Египет предлагал временное перемирие между Израилем и “Исламским джихадом”, но палестинская группировка отвергла предложение Каира о временном прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen, связанный с Хезбаллой.

Тем временем, палестинские СМИ сообщают о нескольких раненых во время нового авиаудара ЦАХАЛ на севере Газы.

В результате авиаудара по городу Бейт-Ханун на севере Газа несколько человек получили ранения. Обстрелялись также несколько объектов вблизи южного города Хан-Юнис.

Армия обороны Израиля заявила, что нацелена на объекты “Исламского джихада” и боевиков по всему прибрежному анклаву.

Управляемое ХАМАСом министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что 15 человек были убиты и 125 ранены в результате израильских авиаударов по анклаву со вчера. В то же время не сообщается, сколько из них были представителями террористической группировки.

В ответ “Исламский джихад” продолжает запускать ракеты в города Сдерот, Ашкелон и Ашдод.

Источник: Times of Israel, Al-Mayadeen

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