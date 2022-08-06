Израиль продлит на неделю операцию Рассвет, удары по сектору Газы продолжаются

Август, 06 в 17:16

Армия обороны Израиля заявила, что операция Рассвет в секторе Газа продлится неделю. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что пока не ведутся переговоры по прекращению обстрелов.

לוחמי יחידת אגוז תקפו לפני זמן קצר עמדה צבאית של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה. צה”ל ממשיך לתקוף מטרות בשעה זו ברצועת עזה pic.twitter.com/RcFd08WP7O — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 6, 2022

С полудня пятницы, 6 августа, по Израилю было выпущено более 200 ракет из сектора Газа. Израильские военные говорят, что система противоракетной обороны Железный купол продемонстрировала 95% показатель успешности перехвата снарядов, выпущенных в сторону израильских городов террористическими группами из Газы.

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Спикер армии Израиля Ран Кочав сказал, что около 30 ракет, выпущенных террористами, не пересекли границу с Израилем и упали в анклаве.

Накануне армия Израиля заявила о ликвидации Тайсира Джабари — одного из главарей террористической организации “Исламский джихад”. По словам Кочава, “Джабари не являлся конечной мишенью в “Исламском джихаде”, имея в виду высших командиров одной из террористических группировок, убитых во время удара ЦАХАЛ в пятницу.

В ходе более 30 воздушных атак ВВС Израиля уничтожили 30 целей и 40 объектов террористов, в том числе пять пусковых ракетных площадок, шесть складов и мастерских по производству ракет, а также пункты наблюдения.

מסוקי קרב ולוחמי יחידת מגלן תקפו לפני זמן קצר 4 עמדות צבאיות של ארגון הטרור הג’יאהד האיסלאמי הפלסטיני. צה״ל ממשיך לתקוף מטרות גא״פ ברצועת עזה pic.twitter.com/8ylw9s4X0x — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 6, 2022

Известно, что Египет предлагал временное перемирие между Израилем и “Исламским джихадом”, но палестинская группировка отвергла предложение Каира о временном прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen, связанный с Хезбаллой.

Тем временем, палестинские СМИ сообщают о нескольких раненых во время нового авиаудара ЦАХАЛ на севере Газы.

Gaza: IAF airstrikes continues pic.twitter.com/SEcCdnYQmy — John Pope (@johndylanpope) August 6, 2022

В результате авиаудара по городу Бейт-Ханун на севере Газа несколько человек получили ранения. Обстрелялись также несколько объектов вблизи южного города Хан-Юнис.

Horrific footage shows an Israeli airstrike hitting a residential building in Gaza.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/r4neULe7CJ — Press TV (@PressTV) August 6, 2022

Армия обороны Израиля заявила, что нацелена на объекты “Исламского джихада” и боевиков по всему прибрежному анклаву.

Управляемое ХАМАСом министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что 15 человек были убиты и 125 ранены в результате израильских авиаударов по анклаву со вчера. В то же время не сообщается, сколько из них были представителями террористической группировки.

В ответ “Исламский джихад” продолжает запускать ракеты в города Сдерот, Ашкелон и Ашдод.

Источник: Times of Israel, Al-Mayadeen