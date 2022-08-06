КНДР предлагает Кремлю 100 тысяч “добровольцев” для войны в Украине — СМИ

Август, 06 в 11:42

Северная Корея готова направить 100 тысяч своих военных в поддержку российской масштабной войны в Украине.

Об этом сообщает американское издание New York Post со ссылкой на российское пропагандистское телевидение.

Отмечается, что такое утверждение высказал российский эксперт по вопросам обороны Игорь Коротченко. Но никаких подтверждений этим словам он не предоставил.

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— Есть сообщения о том, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы приехать и принять участие в конфликте… Если Северная Корея выразит желание выполнить свой международный долг по борьбе с украинским фашизмом, мы должны позволить им, — сказал Коротченко в эфире пропагандистского Первого канала.

По его словам, у северокорейцев “богатый опыт ведения контрбатарейной войны”. Но в New York Post называют такое утверждение слишком громким, учитывая успешное применение Вооруженными силами Украины американских ракетных систем HIMARS.

Некоторые аналитики западной разведки считают, что Владимиру Путину не хватает политического капитала, чтобы отдать приказ о всеобщей мобилизации внутри России.

А глава британской разведки Ричард Мур ранее заявил, что военные действия России вот-вот выйдут из строя, так как РФ все сложнее пополнять армию живой силой и техникой.

— Это не дети среднего класса из Санкт-Петербурга или Москвы. Это дети из бедной сельской местности России, они из рабочих городов в Сибири — это пушечное мясо, — сказал Мур о солдатах РФ.

В начале июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует поставить России боевые беспилотники. Но после этого заявления глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан опроверг поставки Тегераном вооружения России.