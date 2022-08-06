Китай прекращает сотрудничество с США по ключевым вопросам и игнорирует звонки из Пентагона
После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси на Тайвань Китай прекращает сотрудничество со Штатами в нескольких ключевых сферах.
Среди них изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью. Об этих мерах объявило Министерство иностранных дел Китая.
В заявлении говорится, что диалог между представителями обороны США и Китая будет отменен, а сотрудничество по возвращению нелегальных мигрантов, изменению климата и расследованию международных преступлений будет приостановлено.
Издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что китайские военачальники проигнорировали многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе на фоне кризиса безопасности в Тихоокеанском регионе.
В Китае якобы игнорируют попытки связаться со стороны министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.
И. о. пресс-аташе Пентагона Тодд Брессейл сообщил Politico, что госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно отмечал важность полностью открытых линий связи с руководителями обороны Китая, чтобы гарантировать возможность избежать любых просчетов.
2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, несмотря на то, что Китай был против этого визита и угрожал США вопиющими политическими последствиями.
5 августа в ответ на визит Пелоси в Тайвань МИД КНР объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей и ее ближайших родственников.