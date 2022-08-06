Китай прекращает сотрудничество с США по ключевым вопросам и игнорирует звонки из Пентагона

Август, 06 в 9:45

После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси на Тайвань Китай прекращает сотрудничество со Штатами в нескольких ключевых сферах.

Среди них изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью. Об этих мерах объявило Министерство иностранных дел Китая.

В заявлении говорится, что диалог между представителями обороны США и Китая будет отменен, а сотрудничество по возвращению нелегальных мигрантов, изменению климата и расследованию международных преступлений будет приостановлено.

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Издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что китайские военачальники проигнорировали многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе на фоне кризиса безопасности в Тихоокеанском регионе.

В Китае якобы игнорируют попытки связаться со стороны министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

И. о. пресс-аташе Пентагона Тодд Брессейл сообщил Politico, что госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно отмечал важность полностью открытых линий связи с руководителями обороны Китая, чтобы гарантировать возможность избежать любых просчетов.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, несмотря на то, что Китай был против этого визита и угрожал США вопиющими политическими последствиями.

5 августа в ответ на визит Пелоси в Тайвань МИД КНР объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей и ее ближайших родственников.

Источник: BBC, Politico