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Польша планирует одновременно выпускать самоходные артиллерийские установки K9 Thunder и AHS Krab

Юля Захарченко, редактор ленты
Гаубиці PzH 2000
Фото: Getty Images

Польша не намерена отказываться от выпуска самоходных гаубиц AHS Krab калибра 155 мм, совместимого с боеприпасами НАТО, несмотря на запуск производства южнокорейских самоходных артиллерийских установок K9 Thunder.

Об этом сообщил глава оборонной компании Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Чвалек. По его словам, Министерство обороны Польши сделает приоритетом вопрос расширения производства из-за увеличения спроса на самоходные артиллерийские установки со стороны Украины.

Он отметил, что лицензионное соглашение на производство южнокорейских самоходных артиллерийских установок K9 Thunder не повлияет на производство гаубиц AHS Krab.

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Производство САУ K9 Thunder калибра 155 мм начнется в 2025 году вместе с южнокорейскими танками K2. Согласно плану, первые образцы могут быть готовыми в 2026 году.

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Источник: Polske Radio 24

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