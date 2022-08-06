Отпечатки Путина присутствуют повсюду: причастен ли Кремль к отставке Драги

Август, 06 в 13:45

В мировой прессе все чаще появляются доказательства того, что именно Россия причастна к отставке премьер-министра Италии Марио Драги.

Главный редактор газеты Corriere della Sera Федерико Фубини в своей колонке для Project Syndicate пишет, что сейчас Кремль с надеждой и радостью смотрит на перспективу нового правительства в Италии.

— Похоже, отпечатки пальцев президента России Владимира Путина присутствуют на всех последних политических событиях, кульминацией которых стала отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии, — пишет Фубини.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Драги поддержал жесткие санкции против РФ и предложил поддержку Украине. Фубини отмечает, что оба решения преодолели путь сопротивления со стороны популистских партий в коалиции Драги. Речь идет о Движении пяти звезд, которое возглавляет экс-премьер Джузеппе Конте и партия Лиги Маттео Сальвини. Но отрицательная реакция со стороны популистов росла.

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Фубини пишет, что российское посольство в Риме месяцами “ухаживало за Сальвини”. Отмечается, что политику даже оформили билет в Москву для “мирной миссии”, но после общественного возмущения поездку отменили. А еще у Сальвини был ужин с посолом РФ только спустя неделю после полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, экс-премьер и давний товарищ Путина Сильвио Берлускони имел по крайней мере один телефонный разговор с российским послом за несколько дней до отставки Драги.

Представители партии Лиги уже давно искали финансирование на российских территориях. Так было в 2018 году, а два года спустя правительство Конте разрешило Путину направить масштабную военную миссию в Италию под видом оказания гуманитарной помощи во время пандемии.

— Учитывая эти подозрительные прошлые дела, итальянские политические обозреватели теперь воспринимают как должное то, что Кремль давил на своих итальянских помощников, чтобы устранить правительство Драги, — пишет Фубини.

Всем известно, что Кремль вмешивается в демократическую политику Запада: от референдума 2016 года о Brexit и выборов президента в США до финансирования партии Марин Ле Пен во Франции. Нет оснований полагать, что Москва не будет использовать подобную тактику в Италии с целью посеять раскол в ЕС.

Недавний опрос свидетельствует, что Путин очень непопулярен в Италии: 56% итальянцев обвиняют Россию в войне. Но итальянцы не уникальны в своей склонности голосовать с мнением о хлебе и масле, а не в ответ на международные интриги. И здесь правая коалиция готова предложить что-то для каждого. Пророссийски настроенный электорат может проголосовать за Лигу или Forza Italia, чувствующие себя более прозападными и проукраинскими могут отдать свой голос за Братьев Италии, которые сейчас уверенно лидируют в опросах.

Глава партии Братья Италии Джорджа Мэлони на выборах 2018 года выступала против санкций против РФ, но с тех пор заняла иную позицию и поддержала решение Драги поставлять оружие Украине. В то же время, пишет Фубини, непонятно, как будет выглядеть внешняя политика правительства под руководством Мелони.

В завершение журналист пишет, независимо от известных попыток Кремля свергнуть правительство Драги, одно ясно точно – Москва, вероятно, смотрит на перспективу правительства Мелони-Сальвини-Берлускони с надеждой и радостью.

Источник: Project Syndicate