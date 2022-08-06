Август, 06 в 15:54

В субботу, 6 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подешевели все виды горючего.

В частности, бензин марки А-95 сегодня можно в среднем приобрести по цене 7,05 злотых за литр (55,6 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 6 августа). Накануне это горючее продавали по цене 7,08 злотых/литр.

Средняя стоимость бензина марки А-98 снизилась до 7,45 злотых/литр (58,7 грн) с 7,47 злотых/литр днем ранее.

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Подешевел и литр дизтоплива – до 7,28 злотых/литр (57,4 грн) по сравнению с 7,32 злотых за литр накануне.

Стоимость премиального дизеля снизилась до 7,58 злотых/литр (59,8 грн). В пятницу это горючее продавали на польских АЗС по средней цене 7,62 злотых/литр.

Несколько снизилась и стоимость автогаза (LPG) – до 3,26 злотых за литр (25,7 грн) с 3,27 злотых/литр в пятницу.

Цены на горючее варьируются в зависимости от воеводства Польши. Например, цены на бензин А-95 самые низкие в Варминско-Мазурском воеводстве (6,42 злотых/литр, или 50,6 грн), а самые высокие – в Подкарпатском воеводстве (7,24 злотых/литр, или 57,1 грн).

Стоимость дизтоплива колеблется от 6,08 злотых за литр (47,9 грн) в Свентокшиском воеводстве до 7,58 злотых/литр (59,8 грн) в Силезском воеводстве.

Стоимость топлива в Украине

Цены на горючее в Украине сегодня упали. К примеру, бензин А-95 подешевел и в среднем стоит на АЗС 50,05 грн/л.

Цены на бензин А-92 упали на 19 копеек – с 48,76 до 48,57 грн/л.

Средняя стоимость дизтоплива составляет 54,40 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl