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Почему бы тебе не переехать в Россию: посол Украины в Австрии ответил основателю Pink Floyd

Юля Захарченко, редактор ленты
Почему бы тебе не переехать в Россию: посол Украины в Австрии ответил основателю Pink Floyd

Посол Украины в Австрии Александр Щерба раскритиковал слова основателя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что президент США Джо Байден якобы “разжигает вражду в Украине, что является огромным преступлением”.

Щерба спросил 78-летнего музыканта, когда он наконец переедет жить в Российскую Федерацию, если считает главу Кремля Владимира Путина “хорошим”.

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— Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говоришь, что войны не будет, потому что Путин слишком хорош. Теперь идет война, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам. Почему бы тебе не переехать, наконец, в Россию? Безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человечек, — заявил посол Украины в Австрии.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью, в котором назвал президента США Джо Байдена большим преступником из-за того, что он якобы “разжигает огонь вражды в Украине”.

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