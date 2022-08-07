Август, 07 в 19:32

Власти Ирана утверждают, что не будут давать Российской Федерации использовать иранские спутники-шпионы в своих целях.

Об этом говорится в сообщении иранского госинформагентства IRNA.

Сообщение о возможности России пользоваться спутниками Ирана появилось после публикации американского издания The Washington Post, которое, ссылаясь на свои источники, сообщило, что по данным западных разведок, после запуска иранского разведывательного спутника Хаям, назначенного на 9 августа, власти РФ смогут первые несколько месяцев пользоваться космическим аппаратом в своих нуждах, прежде всего, для отслеживания целей в рамках российско-украинской войны.

Сейчас смотрят

7 августа космическое агентство Ирана выступило с опровержением этой информации.

В нем говорится, что иранские специалисты будут давать все команды для управления спутником.

— Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией этого спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, базирующимися на космических базах, принадлежащих Министерству связи и информационных технологий, на территории Исламской Республики Иран, — отметили в отделе н с общественностью Иранского космического агентства, которое цитирует IRNA.

Кроме того, в сообщении говорится, что весь обмен данными с аппаратом будет проходить через центр управления спутником, расположенный на территории Ирана.

В иранском космическом агентстве добавили, что появившиеся сообщения в некоторых СМИ об использовании снимков этого спутника в военных целях других стран не соответствуют действительности.

По данным WP, спутник Хаям Ирана нужен для военных целей. В первую очередь для разведки территории Израиля и арабских стран Персидского залива.

Читайте Спутники зафиксировали перевозку РФ техники по отдельной переправе возле Херсона

Источник: IRNA