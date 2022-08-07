Израиль сообщил о ликвидации еще одного командира “Исламского джихада”

Август, 07 в 16:05

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа Халеда Мансура – ​​одного из военных командиров группировки “Исламский джихад”.

Мансура ликвидировали во время авиаудара по сектору Газа.

Его считали вторым по рангу командующим организацией. Мансур отвечал за деятельность группировки в южной части сектора Газа. В пятницу ЦАХАЛ ликвидировал Тайсира аль-Джабари, который отвечал за север.

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Кроме Мансура, в результате авиаудара погибли его заместитель Зияд Мадалаль и бригадный командир Хаттаб Амасси.

״עלות השחר״

סיכול בכיר נוסף בג’יהאד האיסלאמי הפלסטיני: מטוסי קרב פגעו אמש בבכיר בארגון הגא”פ, ח’אלד מנצור, מפקד מרחב דרום ברצועת עזה. דרגתו של ח’אלד מנצור מקבילה לדרגת גנרל. הפעולה אושרה על ידי ראש המטה הכללי, שר הביטחון וראש הממשלה >> https://t.co/dmPLGjHS6U pic.twitter.com/wUScArVjao — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

В ночь с субботы на воскресенье армия Израиля продолжила свою операцию Рассвет против “Исламского джихада”. По сообщению ЦАХАЛ, удалось поразить около 140 военных целей, включая подземные тоннели, из которых совершались атаки джихадистов.

Таким образом, Израилю за время начавшейся в пятницу военной операции удалось ликвидировать двух высокопоставленных командиров “Исламского джихада”.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в результате израильских авиаударов погибли уже более 30 палестинцев, включая шестерых детей. Палестинская сторона сообщает о 250 жителях сектора Газа, получивших ранения.

Из территории сектора Газа с момента старта операции Рассвет по Израилю было выпущено 580 ракет. 120 из них упали в самом секторе Газа, около 200 – перехватила система Железный купол. В больницы доставили 28 израильтян с легкими повреждениями.

ЦАХАЛ опубликовал видео, как одна из ракет при обстреле со стороны сектора Газа, падает сразу после запуска в Газе.

תיעוד הירי הרקטי הכושל של גא״פ בג׳אבליה: pic.twitter.com/wfiOsQ3l3c — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 7, 2022

В понедельник Совбез ООН проведет внеочередное заседание из-за эскалации конфликта вокруг сектора Газа.

Обострение арабо-израильского конфликта началось в понедельник после ареста на территории Западного берега реки Иордан одного из лидеров “Исламского джихада” Бассама аль-Саади. Группировка заявила, что не оставит арест своего лидера без ответа.

Израильская разведка сообщила о готовящихся терактах со стороны исламистов. В ответ Израиль в пятницу начал военную операцию Рассвет, нанеся удары по территории сектора Газа. Израильское командование продолжает операцию.

Источник: The Times of Israel

Скриншот: Tsahal