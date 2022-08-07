Израиль и палестинцы договорились о перемирии — СМИ

Август, 07 в 18:59

Израиль и палестинцы, вероятно, договорились о прекращении огня при посредничестве третьей стороны. Перемирие может начаться уже с вечера 7 августа. Однако также появилась информация, что властям Израиля пригрозили большим обострением.

Однако официального подтверждения информации о перемирии пока не было.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что нет уверенности в том, что будет прекращение огня, но переговоры продолжаются.

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Ранее палестинский чиновник заявил, что предложение Египта предусматривало начало прекращения огня в 20.00, но также есть информация, что точное время еще не определено.

Напомним, что армия обороны Израиля заявила, что операция Рассвет в секторе Газа продлится неделю. С полудня пятницы, 6 августа, по Израилю было выпущено более 200 ракет из сектора Газа.

Источник: The Jerusalem Post