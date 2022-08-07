Август, 07 в 13:53

На АЗС в Польше в воскресенье, 7 августа, подешевели все виды горючего, кроме бензина марки А-98.

Средняя цена на него за день поднялась с 7,45 до 7,58 злотых/литр (59,7 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 7 августа).

В то же время, бензин марки А-95 сегодня предлагают по 7 злотых за литр (55,16 грн по курсу НБУ). Накануне это топливо продавали по 7,05 злотых/литр.

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Дизель тоже немного подешевел. Если накануне литр топлива стоил 7,28 злотых, сегодня его средняя стоимость снизилась до 7,25 злотых/литр (57,13 грн).

Цена на премиальный дизель снизилась с 7,58 до 7,56 зл/литр (59,57 грн).

Стоимость автогаза (LPG) почти не изменилась. Вчера было 3,26 злотых за литр, а сегодня горючее предлагают по 3,25 злотых/литр (25,61 грн).

Цены на топливо в Польше варьируются в зависимости от воеводства. К примеру, бензин А-95 самый дешевый в Варминско-Мазурском воеводстве (6,37 злотых/литр, или 50,19 грн), а самый дорогой – в Люблинском (7,22 злотых/литр, или 56,89 грн).

Стоимость дизеля колеблется от 5,99 злотых за литр (47,2 грн) в Свентокшиском воеводстве до 7,57 злотых/литр (59,65 грн) в Силезском.

Цены на топливо в Украине сегодня также снизились. В частности, бензин А-95+ подешевел до 51 грн/л.

Литр бензина А-95 на АЗС стоит 48,89 грн, но бензин А-92 подорожал на 29 копеек – до 48,86 грн/л.

Дизель предлагается по 54,28 грн/л, а автогаз – по 28,15 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl