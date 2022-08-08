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Факты / Мир / Мировые новости

Даже в случае нехватки газа: в Германии исключают запуск Северного потока-2

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Північний потік-2
Фото: Depositphotos

В Германии исключают возможность введения газопровода в действие Северный поток-2.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявление спикера немецкого правительства.

На вопрос, может ли измениться решение об остановке процесса сертификации Северного потока-2 осенью из-за отсутствия необходимых объемов газа.

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– Да, он (канцлер Олаф Шольц, – Ред.) это исключает. Впереди нас ждут тяжелые месяцы, но мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем санкции, согласованные вместе с Европейским Союзом и международным сообществом, — ответил спикер.

Он также добавил, что Шольц не считает, что поддержка санкций против России слабеет даже с учетом ожидаемого роста счетов за электроэнергию.

Ранее федеральный министр экономики Германии вицеканцлер Роберт Габек заявил, что ввод в эксплуатацию Северного потока-2, на чем не раз настаивала Россия, стал бы капитуляцией Берлина.

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Источник: Tagesschau

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