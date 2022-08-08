США предоставят Украине дополнительные $4,5 млрд на нужды госбюджета

Август, 08 в 20:33

Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине дополнительные $4,5 млрд на нужды государственного бюджета.

Финансирование будет поступать Киеву в несколько этапов, отметили в Министерстве обороны США. В августе ожидается первый транш на сумму $3 млрд.

Средства США должны помочь правительству Украины поддерживать основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям с инвалидностью и миллионам внутренне перемещенных лиц.

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Группа Всемирного банка объявила о дополнительном финансировании в размере $4,5 млрд для Украины в рамках проекта PEACE, целью которого является помощь правительству в удовлетворении неотложных потребностей из-за войны. Пакет финансирования состоит из гранта в размере $4,5 млрд, предоставленного США.

В Пентагоне объявили, что США предоставят Украине дополнительную помощь в области безопасности еще на $1 млрд. В новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.