Август, 08 в 15:37

В Польше продолжает дешеветь горючее. В понедельник, 8 августа, на польских АЗС снизились цены на бензин и дизельное топливо.

В частности, литр бензина марки А-95 продается в среднем за 6,92 злотых (55 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 8 августа). Накануне это горючее стоило 7 злотых за литр.

Средняя стоимость бензина марки А-98 снизилась до 7,57 злотых/литр (60,2 грн) с 7,58 злотых/литр днем ранее.

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Подешевело и дизтопливо: сегодня литр можно приобрести в среднем за 7,19 злотых (57,2 грн), тогда как накануне за него нужно было заплатить 7,23 злотых.

Средняя цена премиального дизеля снизилась с 7,56 злотых до 7,49 злотых/литр (59,5 грн).

В то же время, средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,25 злотых/литр (25,8 грн).

В зависимости от воеводства цены на топливо могут отличаться. К примеру, стоимость бензина А-95 колеблется от 5,79 злотых/литр (46 грн) в Любушском воеводстве до 7,11 злотых за литр (56,5 грн) в Подкарпатском воеводстве.

Цены на бензин А-98 самые низкие в Нижнесилезском воеводстве (7,19 злотых/литр, или 57,2 грн), а самые высокие – в Западнопоморском воеводстве (8,25 злотых за литр или 65,6 грн).

Литр дизтоплива меньше всего стоит в Свентокшиском воеводстве (6,24 злотых, или 49,6 грн), а больше всего – в Варминско-Мазурском и Малопольском воеводствах (7,30 злотых, или 58 грн).

Цены на АЗС в Украине

Стоимость горючего в Украине 8 августа не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

К примеру, бензин категории А-95+ в среднем можно приобрести за 51 грн/л, категории А-95 – за 49,89 грн.

Стоимость бензина А-92 колеблется в пределах 48,86 грн/л. Средняя цена дизтоплива составляет 54,28 грн/л, автогаза – 28,15 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl