Август, 09 в 16:40

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Пентагон пока не будет отправлять Украине новые РСЗО HIMARS, однако намерен отправить достаточно боеприпасов (GMLRS) для них.

Об этом Колин Каль сказал журналистам на брифинге, сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам Каля, в последнем пакете помощи Украине США отправили огромное количество GMLRS.

Сейчас смотрят

— Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, украинцам нужны сотнями, чтобы иметь эффект. Это высокоточные системы наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их как таковые, — отметил замминистра обороны.

Он отметил, что британцы передали Украине три системы M270 MRS, которые, по сути, являются точно такой же системой, но она сконструирована на шасси бронетранспортера. Германия также взяла на себя обязательство предоставить три единицы.

Колин Каль считает, что сейчас важно обеспечить украинцев беспрерывным потоком снарядов к РСЗО HIMARS.

— Так что наша оценка состоит в том, что украинцы в довольно хорошем положении с точки зрения числа этих систем, и сейчас для нас приоритет – обеспечить для них беспрерывный поток поставок GMLRS, — подытожил заместитель министра обороны Колин Каль.

ВСУ ночью, 8 августа, ударили из систем HIMARS по пунктам временной дислокации россиян в Мелитополе. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Пентагон