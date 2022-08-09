Август, 09 в 14:23

Во вторник, 9 августа, на АЗС в Польше снизилась стоимость всех видов горючего – бензина, дизтоплива и автогаза.

В частности, бензин марки А-95 сегодня в среднем стоит 6,87 злотых за литр (54,5 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 9 августа). Днем ранее это горючее продавали на АЗС по цене 6,92 злотых/литр.

Средняя стоимость бензина А-98 снизилась до 7,55 злотых/литр (59,9 грн) по сравнению с 7,57 злотых/литр накануне.

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Подешевело и дизельное топливо: за литр нужно в среднем заплатить 7,16 злотых (56,8 грн). В то время как в понедельник дизель продавали по цене 7,19 злотых/литр.

Премиальный дизель подешевел до 7,46 злотых за литр (59,1 грн) с 7,49 злотых/литр днем ранее.

Стоимость автогаза (LPG) тоже немного снизилась – до 3,24 злотых/литр (25,7 грн). Накануне он стоил 3,25 злотых/литр.

В зависимости от воеводства топливо может стоить дешевле или дороже средней стоимости по стране.

Например, цены на бензин А-95 колеблются от 6,03 злотых/литр (47,8 грн) в Любушском воеводстве до 6,99 злотых за литр (55,4 грн) в Подляском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Нижнесилезском воеводстве (6,89 злотых/литр или 54,6 грн), а самая высокая – в Западнопоморском воеводстве (8,25 злотых за литр или 65,4 грн).

Литр дизтоплива дешевле всего продают на АЗС в Свентокшиском воеводстве (6,04 злотых, или 47,9 грн), а дороже всего – в Малопольском воеводстве (7,27 злотых, или 57,6 грн).

Стоимость топлива в Украине

Средние цены на топливо в Украине с начала недели стабильны.

Литр бензина марки A-95+ на АЗС предлагают в среднем по 51 грн, А-95 – по 49,89 грн, A-92 – по 48,86 грн и автогаз – по 28,15 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl