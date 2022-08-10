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США продолжат поддерживать Украину: реакция Белого дома на взрывы в Крыму

Валентина Летяк, редактор ленты
Білий дім
Фото: Depositphotos

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, комментируя серию взрывов на российской авиационной базе в Крыму (Новофедоровка).

В частности, на вопрос, считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие, она ответила:

– Мы будем обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания…Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против брутального нападения со стороны России.

Взрывы на российской авиабазе Саки у Новофедоровке (Крым) раздались 9 августа. Так называемые власти оккупированного полуострова сообщили об одном погибшем и шести пострадавших.

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В Минобороны РФ причиной взрывов назвали детонацию авиационных снарядов в результате нарушения требований пожарной безопасности.

В то же время в Минобороны Украины сказали, что не знают, почему произошли взрывы в Новофедоровке.

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Источник: Голос Америки
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