США продолжат поддерживать Украину: реакция Белого дома на взрывы в Крыму
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, комментируя серию взрывов на российской авиационной базе в Крыму (Новофедоровка).
В частности, на вопрос, считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставил оружие, она ответила:
– Мы будем обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания…Мы будем продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свою свободу, в их борьбе за свой суверенитет против брутального нападения со стороны России.
Взрывы на российской авиабазе Саки у Новофедоровке (Крым) раздались 9 августа. Так называемые власти оккупированного полуострова сообщили об одном погибшем и шести пострадавших.
В Минобороны РФ причиной взрывов назвали детонацию авиационных снарядов в результате нарушения требований пожарной безопасности.
В то же время в Минобороны Украины сказали, что не знают, почему произошли взрывы в Новофедоровке.